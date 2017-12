Internet: golpe atinge 10 mil clientes da UOL Um golpe aplicado em nome da UOL que atingiu cerca de 10 mil assinantes do provedor de acesso e provocou prejuízos ainda incalculáveis está sendo investigado pelo setor de Crimes na Internet da Polícia Civil. A falsa mensagem pediu o recadastramento dos assinantes e indicou o link para uma página falsificada do Universo Online. Além dos dados do internauta, a mensagem pediu o número do cartão de crédito do assinante. "Foi um dos maiores golpes na Internet brasileira que se tem conhecimento e que conseguimos esclarecer", disse o delegado Renato Funicello, diretor do Departamento de Telemática. Um inquérito foi instaurado em 17 de setembro a pedido da Universo Online. O delegado Mauro Marcelo de Lima e Silva foi designado e descobriu que as informações do falso recadastramento estavam sendo enviadas para dois provedores nos Estados Unidos e um em Brasília. Silva quebrou o sigilo das contas dos provedores americanos e chegou a um telefone de Brasília de onde foram feitas conexões. Em 22 de janeiro, esteve em Brasília e, com ordem da Justiça, entrou na residência de um funcionário do Senado. O filho do dono da casa estaria envolvido. Seu nome não foi divulgado. As investigações continuam. A Assessoria de Imprensa do UOL disse ontem que, na página Mundo Digital, explica o golpe ocorreu e como foi descoberto. O primeiro e-mail falso foi detectado em 8 de setembro. A nota diz que o UOL bloqueou a conta de acesso usada para o crime.