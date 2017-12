Internet movimenta US$ 1,7 bi em 2000 Os negócios gerados pela Internet no Brasil deverão movimentar US$ 1,7 bilhão neste ano e poderão ultrapassar US$ 54 bilhões até 2005, segundo cálculos do consultor Rui Campos, da Surftrade. A revista "Update", da Câmara Americana de Comércio de São Paulo mostra que, num curto período, 4,8 milhões de brasileiros passaram a navegar na Web. O número pode chegar a 7,6 milhões se forem contadas as pessoas que utilizam PCs de escolas, amigos e parentes. O número de internautas no Brasil e no mundo O País conquistou a 13ª posição mundial em registros de endereços, à frente de Coréia, Espanha e China - no total são quase 450 mil páginas. "A questão que se debate hoje é saber se a Internet vai reduzir ou acentuar o desnível entre as classes sociais", comenta Alberto Luiz Albertin, coordenador do Programa de Excelência em Negócios da Era Digital, da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. O número de pessoas com acesso à Internet já não cresce de forma tão acelerada quanto nos dois últimos anos. Segundo pesquisa realizada pelo Ibope, de fevereiro a maio deste ano o índice de internautas aumentou em um ponto porcentual. No Brasil a média é de quatro computadores para cada grupo de 100. Nos Estados Unidos, 41 entre 100 pessoas têm uma máquina. No Japão, o número chega a 29. A Argentina conta com cinco PCs por 100 habitantes. A maioria dos internautas é das classes A e B e está nas grandes cidades Um estudo da Fundação Getúlio Vargas indica que nas médias e grandes empresas brasileiras só 28% dos funcionários estão conectados à Web. De acordo com o Ibope, 80% dos internautas pertencem às classes A e B, 16% à classe C e 4% às classes D e E. Além de a renda ser considerada um fator que restringe o uso da Internet, as cidades menores e mais distantes também estão fora da tecnologia digital. A maioria dos provedores de acesso em operação no País - cerca de 500, segundo estimativas oficiais - concentra-se nos grandes centros urbanos. Para mais da metade dos brasileiros, que vivem em localidades com menos de 100 mil habitantes, o único caminho para entrar na Web é utilizar provedores instalados nas capitais ou grandes centros, por meio de ligações interurbanas - e o custo disso é alto, o que dificulta a expansão da rede.