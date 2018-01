Internet no celular A Telesp Celular já está realizando testes pré-comerciais de Internet móvel com um grupo de clientes da Baixada Santista para conhecer as funcionalidades do celular no acesso e escolha de informações da Internet. Cinco municípios da região - Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente e Bertioga - estão participando dos testes com o protocolo WAP (Wireless Application Protocol), que adapta as páginas da Internet para serem lidas no visor do celular. A partir de um menu, os usuários podem escolher a informação que desejar. Durante os testes o portal Zip.Net, estão disponíveis os seguintes conteúdos: notícias do Brasil, do mundo, de esportes, econômicas, câmbio e lazer, com indicação de números de telefone e informações relevantes sobre cinemas, bares e restaurantes, além de horóscopo e meteorologia. Nessa primeira experiência no Estado de São Paulo estão sendo utilizados aparelhos Motorola já fabricados no Brasil e que correspondem aos modelos que brevemente estarão disponíveis a todos os usuários do serviço celular CDMA. A Lucent, NEC e Motorola têm colaborado no desenvolvimento dessa infra-estrutura. Ao mesmo tempo, foi contratada a empresa Phone.com para o fornecimento da Gateway WAP, que compatibiliza as informações originadas na Internet para os celulares. As experiências com o protocolo WAP serão estendidas a todas as regiões com serviço digital na área de concessão da empresa. A idéia é disponibilizar, nas próximas semanas, uma grande variedade de celulares com preços acessíveis e tecnologia WAP de diversos fabricantes. Entre eles, a Samsung, LG, Motorola, Gradiente, Qualcomm/Kyocera, Nokia e Ericson. A Telesp Celular acredita na fusão entre os mundos da telefonia celular e da Internet. No Brasil, já foram comercializados mais de 17 milhões de aparelhos celulares e uma parcela desses usuários vai trocar seus terminais por aparelhos com dispositivo (browser) para navegação na Internet. A meta da Telesp Celular é de que, até o final do ano, cerca de 500 mil clientes já estarão em condições de navegar na Internet com os aparelhos WAP.