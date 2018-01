Internet: novidades que mexem no seu bolso Para apostar em jogos de azar não é mais preciso ir até uma lotérica. Pelo menos para quem pretende comprar uma raspadinha - bilhete no qual a premiação pode ser verificada rabiscando-se parte do cartão. É que recentemente a consultoria IdéiasNet, em conjunto com a Loterj, criou um site onde é possível fazer o jogo virtualmente. No site www.raspaja.com.br há nove tipos de raspadinha virtual. Depois de escolher a raspadinha, o jogador precisa escolher entre as opções de prêmios - computador, motocicleta, dinheiro ou automóvel - e raspar com o mouse. Cada raspadinha custa R$ 1,00, que pode ser debitado no cartão de crédito da bandeira Visa. Investimentos Quem pretende investir em ações também não precisa sair de casa para fazer isso, é possível investir por meio do Home Broker - sistema de negociação eletrônica da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Algumas corretoras oferecem o serviço em sua página na Internet. O mais recente lançamento foi feito pela Sul América Investimentos, em parceria com a Socopa, Sociedade Corretora Paulista. Trata-se do Sulinvest Broker, disponível no site www.sulinvest.com.br, onde também é possível acompanhar as 15 maiores altas e baixas da Bovespa. Quem quer fazer investimentos pela Internet mas não entende muito do assunto, também pode visitar o site www.igfinance.com.br. Lá o IGFinance e a Ágora Corretora oferecem, até dia 28 de fevereiro, o serviço de corretagem grátis para a primeira transação do novo cliente. Depois do primeiro negócio, a corretagem custa R$ 20,00.