Internet pelo celular atrai bancos O novo sistema de acesso à Internet pelo celular, Wireless Application Protocol (WAP), lançado em São Paulo pela Telesp Celular no fim de junho, está movimentando o mercado de telefonia móvel. Com o WAP, o usuário tem acesso às mais diversas informações, desde condições do trânsito até dados de sua conta corrente, como saldos, extrato e pagamento de contas de água e luz.. De olho nesse mercado, as instituições financeiras estão entrando com tudo nessa nova tecnologia. Até sexta-feira, o Banco do Brasil, BankBoston, Bradesco, Itaú, Real e Unibanco já haviam fechado acordo com a Telesp Celular para oferecer seus serviços por meio da operadora. Também uma linha de crédito especial para a compra do aparelho com a nova tecnologia será oferecida pelo Banco do Brasil nas próximas semanas. Os aparelhos com a tecnologia WAP custam a partir de R$ 399,99. A BCP também ofertará essa nova linha de acesso até agosto (veja mais informações no link abaixo).