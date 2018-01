Internet: segurança nas compras O Banco Itaú lançou nessa semana um cartão de crédito virtual para quem deseja fazer compras pela Internet sem utilizar o cartão de plástico tradicional. O Itaucard Net Mastercard pode ser usado para compras nacionais e internacionais. Também é possível acompanhar diariamente as compras virtuais, ser lembrado por e-mail do vencimento da fatura e utilizar os demais serviços online do Itaú. O correntista pode contratar o produto através do Bankline e receber o número do cartão na hora. Segurança de informações Seguindo o crescimento do comércio eletrônico no País e, conseqüentemente, a questão da segurança de informações na rede, o cartão foi concebido com um diferencial importante: o banco se responsabiliza pela segurança de todas as compras feitas online. A garantia do Itaú é muito importante, mas não é suficiente para o cliente ficar tranqüilo. A cada dia, aumentam o número de denúncias de fraudes cometidas pela Internet durante transações financeiras. Por isso, é preciso cautela ao fornecer dados cadastrais e números de cartões pela rede. "Para garantir a segurança, o internauta deve evitar sites desconhecidos, dando preferência para websites de empresas estabelecidas", aconselha Celso Leite, diretor de Auditoria e Segurança de Sistemas da Ernst & Young. Segundo ele, as grandes empresas apresentam no próprio site uma política de privacidade e segurança, o que permite que o visitante saiba se os seus dados serão mantidos em sigilo. "Além disso, ao passar dados confidenciais como CPF, números do cartão de crédito e da conta corrente, a pessoa precisa verificar se está atuando em um ambiente de segurança", completa Leite. Ele explica que, para garantir que as informações passadas não sejam vistas por terceiros, os dados recebidos pelas empresas são criptografados (embaralhados). Quando o site possui esse sistema, dois indicadores aparecem na tela: o endereço da página começa com https (em vez de http) e há um cadeado ou uma chave no rodapé da página.