InterOil descobre petróleo no Peru e perfurará mais 11 poços A companhia norueguesa InterOil descobriu petróleo na região de Piúra, no oeste do Peru, e planeja perfurar 11 poços na América Latina ainda em 2006, informou hoje um porta-voz da empresa. A InterOil, pequena petrolífera independente norueguesa, encontrou uma coluna de petróleo de 75 metros de profundidade na província de Talara, no extremo oeste do Peru, segundo o porta-voz Fredrik von Zernichow. A companhia petrolífera iniciou a perfuração do poço no último dia 8 a uma profundidade de 955 metros, em pedras areníticas. A companhia norueguesa calcula que o poço produzirá uma média diária de 80 barris de petróleo, número que diminuirá progressivamente em 9% ao ano, conforme se esgotem as reservas. A companhia começará a produção dentro de duas semanas. Além disso, a InterOil completará até o fim do ano a perfuração de outros nove poços no Peru, que também produzirão uma média de 80 barris de petróleo diários, segundo diversos cálculos, disse o porta-voz. Embora não seja uma descoberta gigantesca, Von Zernichow afirmou que "se um só poço produzir mais de dois barris de petróleo diários, já é rentável". A InterOil possui 800 poços petrolíferos espalhados por 663 quilômetros quadrados em Talara, dos quais 300 já estão em produção, disse Von Zernichow. Além disso, a companhia petrolífera norueguesa possui outros 40 poços, distribuídos em uma extensão de 260 quilômetros quadrados na Colômbia, no município de Piedras, no vale de Magdalena, cerca de 100 quilômetros ao sul de Bogotá. Na Colômbia, a InterOil perfurará dois poços de petróleo até o fim do ano 2006. A empresa produz atualmente um total de 3.200 barris de petróleo diários na Colômbia e no Peru.