Intervenção atrapalha fatiamento da Parmalat, afirma ministro O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, afirmou hoje que a intervenção da Justiça na Parmalat ?mudou o panorama? imaginado pelo governo, que era o de ?fatiar? a empresa e dar os ?pedaços? às cooperativas. Segundo a decisão da 42ª Vara Cível de São Paulo, o objetivo da intervenção é cuidar financeiramente da empresa. Para Rodrigues, é preciso ?dar tempo ao tempo? para saber como ficará a situação da empresa, mas disse que o Executivo não interferirá em decisões do Judiciário. ?O Executivo tem que esperar a consolidação do processo judicial para tomar uma atitude?, afirmou. ?Teremos que negociar a forma de transição de um modelo para o outro, do saneamento para o fatiamento?.