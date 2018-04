Intervenção de US$ 5 bi no câmbio é só projeção, diz BC O chefe do Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC), Altamir Lopes, divulgou no início da tarde desta terça-feira que as intervenções líquidas do Banco Central no mercado de câmbio de agosto a dezembro deste ano deverão somar US$ 5,134 bilhões. Segundo Lopes, as projeções para o fluxo de reservas internacionais do BC, deste total US$ 2 bilhões serão colocados no mercado por meio das linhas de financiamento para exportadores. O restante será usado para intervenções no mercado à vista. Mais tarde, Lopes disse que a projeção de intervenções líquidas no mercado de câmbio de US$ 5,134 bilhões para o período de agosto a dezembro não deve ser encarada como um compromisso firme. "Isto é só uma projeção. O montante das intervenções pode superar ou mesmo ficar abaixo deste valor", disse. Ele também enfatizou que não há nenhum compromisso do BC em fazer intervenções mensais de US$ 500 milhões no mesmo período de tempo. "Isto é só uma estimativa", afirmou. No início da tarde Lopes disse que, descontadas as intervenções feitas até agora, em agosto, poderão ser utilizados cerca de US$ 500 milhões para intervenções mensais até dezembro deste ano. Balança de pagamentos O BC divulgou ainda dados relativos à balança de pagamentos. Segundo o BC, as novas projeções feitas pelo Banco Central para o balanço de pagamentos de 2002 levam em consideração o saque de US$ 6 bilhões que o governo brasileiro poderá fazer junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI) ainda este ano. Para 2003 entretanto, a projeção feita pelo BC considerou apenas os pagamentos que terão que ser feitos no próximo ano, ou seja, não foi considerada a possibilidade de saque dos US$ 24 bilhões restantes do acordo firmado no início deste mês com o Fundo. Segundo Lopes, a redução na previsão de ingresso de investimentos estrangeiros diretos para este ano reflete, em boa medida, o grau de volatilidade do mercado externo. Segundo Lopes, o novo valor estimado - US$ 16,5 bilhões - foi projetado considerando um ingresso mensal, até o final do ano, de US$ 1 bilhão. "Pegamos os volumes que ingressaram em julho e agosto e repetimos para o restante dos meses. É uma forma conservadora de projetar o ingresso desses recursos", disse. O BC também reduziu sua previsão de taxa de rolagem para empréstimos diretos e papéis privados que vencerão até o fim de 2002. A expectativa agora do BC é que 57% dos papéis que vencem até o final do ano sejam rolados. No caso dos empréstimos diretos, a expectativa é de uma rolagem de 66% do vencimento. Para os dois casos, a previsão anterior era de uma taxa de rolagem de 70%. Para 2002 como um todo, Lopes acredita que a rolagem de papéis será de 44% e de 62% para empréstimos. Em 2001, segundo o chefe do Depec, a taxa de rolagem consolidada do ano foi superior a 100%. "As projeções até dezembro já refletem essa dificuldade das empresas renovarem suas linhas de financiamento", disse Lopes. As projeções também levam em conta a oferta de US$ 2 bilhões, que o BC fará para os exportadores. Despesas líquidas As despesas líquidas com juros em agosto já totalizam US$ 601 milhões, de acordo com os dados divulgados há pouco pelo chefe do Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC), Altamir Lopes. A remessa de lucros de dividendos já atingiu até hoje o volume líquido de US$ 346 milhões. Pelo lado dos serviços, os números apurados pelo BC até agora em agosto sustentam, na opinião de Lopes, a previsão de que o déficit em transações correntes este mês será de apenas US$ 150 milhões. Houve uma significativa queda nas despesas líquidas de aluguéis de equipamentos e outros itens da conta. Os gastos com computação e informações, por exemplo, passou de US$ 98 milhões em julho para US$ 50 milhões este mês. As despesas com royalties caíram de US$ 108 milhões para US$ 47 milhões enquanto que o gasto com aluguel de equipamentos passou, no mesmo período, de US$ 127 milhões para US$ 103 milhões. As viagens internacionais tiveram uma mudança ainda mais significativa. Em julho houve um gasto líquido de US$ 75 milhões. Agora em agosto o BC já contabilizou até ontem uma receita líquida de US$ 11 milhões. Crédito interbancário O volume de linhas de crédito interbancárias caiu US$ 2,835 bilhões de dezembro de 2001 até agora. De acordo com levantamento feito pelo Departamento Econômico (Depec) do Banco Central com 40 bancos brasileiros (de capital nacional ou estrangeiro), que respondem por mais de 95% do mercado de linhas de crédito de bancos para bancos, o volume total dessas linhas passou de US$ 19,501 bilhões, em dezembro de 2001, para US$ 16,666 bilhões, dado registrado no dia 20 deste mês. Considerando apenas o crédito para exportação, houve uma queda de US$ 8,819 bilhões para US$ 7,815 bilhões neste período. No caso das importações, o estoque de linhas de crédito interbancárias caiu de US$ 4,813 bilhões em dezembro de 2001 para US$ 3,866 bilhões no último dia 20. Segundo o chefe do Depec, Altamir Lopes, apesar de não representar todo o segmento de linhas de crédito, o levantamento feito pelo BC é um bom indicativo para avaliar a redução no volume de linhas de crédito concedidas. Na avaliação de Lopes, essa retração também reflete, em parte, a queda no fluxo de comércio. Pelos dados do Depec, em 2001 o fluxo comercial - soma de exportações e importações - atingiu US$ 114 bilhões. No acumulado nos últimos 12 meses até agosto, esse fluxo caiu para US$ 104 bilhões. "Estamos falando de uma queda de US$ 10 bilhões", destacou Lopes.