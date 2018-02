Intervenção do Rio é para desviar atenção da Previdência, diz líder do PSB

BRASÍLIA - Ao entoar o discurso da oposição, o líder do PSB na Câmara, Júlio Delgado (MG), também afirmou nesta sexta-feira, 16, que a intervenção na Segurança Pública do Rio foi uma medida adotada pelo governo do presidente Michel Temer com o intuito de tirar a atenção da votação da reforma da Previdência, marcada para a próxima semana, e até agora com placar desfavorável paras a pretensões do Planalto.

"Cheira muito mal. É uma medida muito dura para ser tomada porque eles não conseguiram os votos para a Previdência. A crise no Rio não começou ontem", disse o deputado.

Delgado, no entanto, admitiu que é difícil os deputados da oposição votarem contra o decreto diante da situação pela qual passa o Estado. "Votar contra o decreto é difícil, mas a gente sabe que não existe coincidência política", afirmou.

A determinação que autoriza a intervenção na Segurança Pública foi assinada nesta sexta-feira pelo presidente Michel Temer e delimita que o Exército assuma a área no Estado, com responsabilidade sobre as polícias, bombeiros e o setor de inteligência.