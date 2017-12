Intervenção no Banco Santos é um alerta, diz Financial Times O jornal Financial Times afirma hoje, em sua edição online, que a intervenção no Banco Santos decretada pelo Banco Central, enviou "uma alerta para outros bancos sobre a exposição a um recente boom no crédito". O diário britânico observa que o BC brasileiro, ao justificar a sua decisão, citou sua preocupação com a situação financeira do Banco Santos, principalmente os problemas em sua liquidez. Segundo o BC, o banco também desrespeitou regulamentações bancárias. Trata-se da primeira intervenção desse tipo num banco brasileiro desde 1998 e o FT observa que as autoridades insistiram que não há ameaça para o setor bancário do país como um todo. "Não há risco sistemático. Nós não estamos falando sobre grandes quantias", disse o diretor do Banco Central Paulo Sérgio Cavalheiro. O FT afirma que "a maioria dos principais bancos do país tem apresentado uma boa performance nos últimos anos e novamente registraram lucros no terceiro trimestre deste ano".