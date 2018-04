Intervenções no câmbio podem voltar, diz Fraga O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, disse hoje, no "Bom Dia, Brasil", da TV Globo, que as intervenções do BC no mercado de câmbio, suspensas após o acordo com o FMI por decisão dele próprio, podem até voltar, mas de uma maneira menos programada. "Eu não descarto isso", afirmou, ao comentar o nervosismo que houve no mercado na última sexta-feira, quando o dólar voltou a subir. Ele, no entanto, considera que a principal causa desse nervosismo pode ter sido que "ficou a impresão, talvez, de que o acordo não era tão firme assim, que havia dúvida, que alguns talvez não tivessem interesse em levá-lo adiante", ponderando, no entanto: "Em minha opinião, foi uma interpretação equivocada". Ele também não acha que as pesquisas eleitorais tenham sido fator predominante para esse nervosismo. Ele lembrou, no entanto, que o Banco Central disse logo que terá mais ou menos US$ 15 bilhões de espaço para intervir, fora o que vier a captar adicionalmente. Por exemplo, há a expectativa de captar, ainda este ano, algum dinheiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco Mundial (Bird), que na sexta-feira já acenaram com recursos adicionais. "Eu disse que a nossa idéia era dar mais liquidez ao mercado do que vínhamos dando antes", observou. Fraga esclareceu, também, que a decisão de suspender a intervenção diária de US$ 50 milhões, mas deixando espaço para intervenções aleatórias, foi tomada porque ainda há uma visão de que o País está vivendo um momento de alta volatilidade e de insegurança. ?Isso leva algum tempo para passar. E nesse ambiente, o melhor seria ter flexibilidade. Só". Intervenção pontual Fraga disse que o BC está estudando "algumas formas de fazer uma intervenção pontual" para compensar a escassez de linhas de crédito dos bancos internacionais para o Brasil, até que a situação se normalize. A primeira coisa possível, segundo ele, seria a oferta de linhas de crédito pelo próprio BC, através da rede bancária. Isso poderia ser feito, segundo ele, por meio de algum tipo de leilão, voltado exclusivamente para essa finalidade. Além disso, informou, também o BNDES vem trabalhando com o BID nesse sentido, de o Banco Interamericano fornecer financiamentos em dólares. Mas isso, segundo o presidente do BC, ainda pode levar algumas semanas. Recursos para o próximo presidente Armínio Fraga, manifestou a opinião de que os candidatos à Presidência da República dos diversos partidos e seus assessores "entendem que o acordo com o FMI oferece, neste momento, um colchão de financiamento para o próximo presidente da República", lembrando que são US$ 24 bilhões do Fundo, mais uns US$ 2 bilhões que o Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) estão oferecendo ao País, adicionalmente a seus financiamentos normais. "Quer dizer, seriam, uns US$ 26 bilhões ou pouco mais disponíveis para o próximo ano, para o próximo presidente, com um mínimo de condicionalidades", observou. "Quer dizer, na realidade, a minha leitura - das notas oficiais e dos pronunciamentos dos candidatos à Presidência da República sobre o acordo com o FMI - é que, sem nada, sem nenhum esforço adicional, quando se pensa no que eles mesmos já vêm prometendo, é que eles estão em campanha e que nem sempre a comunicação é clara, nem sempre ela sai no formato um pouco pasteurizado de que o mercado gosta, mas que ninguém é bobo". ?Ninguém vai recusar os US$ 26 milhões? Segundo Fraga, "um acordo que diz: ´Repete este superávit primário que vocês já aprovaram na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003), com acordo de lideranças, que todos os partidos aprovaram; repete isso durante três anos, dá mais tranqüilidade ao País. "Isso permitiria a queda dos juros. E olha, de quebra, você tem aqui mais 26 bilhões. Ninguém vai recusar isso". O presidente do Banco Central, disse ainda que "fere o bom senso" a leitura que eventualmente o mercado possa ter feito, na semana passada, de que o novo presidente da República a ser eleito este ano possa vir a não utilizar os US$ 24 bilhões do Fundo Monetário Internacional - do total de US$ 30 bilhões negociado com o Fundo. "Uma coisa são discursos de campanha, que tipicamente são mais inflamados, costumam apontar com o dedo para culpados e coisas assim. Mas quando o futuro presidente olhar esse clima, não só no Brasil mas no mercado internacional, e vir que tem disponíveis US$ 26 bilhões (o dinheiro do FMI, mais aproximadamente US$ 2 bilhões do BID e do Bird), não é um raciocínio lógico pensar que isso - não usar o dinheiro - vai acontecer". Fraga disse ainda que, nas conversas que teve com assessores e também com alguns candidatos, teve a impressão de que "isso vai ser entendido com clareza". Candidatos precisam explicar mudanças Fraga admitiu que o que pode ainda causar "uma certa angústia" ao mercado são afirmações dos candidatos à Presidência da República de que vão mudar a política econômica. Mas disse achar que esse tipo de manifestação de propósito é até positivo, pois ainda é preciso promover uma série de importantes reformas. Mas acha que talvez esteja faltando um pouco dar esclarecimentos, tais como: "Olha, algumas coisas talvez não seja preciso mudar". Entre essas, ele citou o câmbio flutuante com liberdade, questionando: "Se é uma coisa positiva, por que mexer nisso?" Também a inflação baixa, segundo ele, "é uma conquista. Vai mexer? Vão bagunçar as contas públicas? Quem acha hoje que um governo que gastar mais faz crescimento?", questionou. O presidente do BC lembrou que as manifestações dos candidatos à Presidência vêm reforçando o tripé responsabilidade fiscal, responsabilidade monetária e respeito dos contratos e ao estado de direito. E isso, segundo ele, "por si só já é positivo". Fraga manifestou, também, perplexidade com o noticiário dos jornais do último fim de semana segundo os quais o acordo com o FMI seria um fator limitador do crescimento econômico nos próximos anos. "No Brasil, nós já sabemos: nós precisamos de juro baixo, prêmio e risco mais baixo, um pouco de tranqüilidade para olhar para o longo prazo. E o governo ter suas contas em ordem é fundamental", disse, referindo-se ao fato de que o acordo com o FMI vai exigir a continuidade do superávit primário de 3,75% sobre o PIB, nos próximos anos. Reformas Armínio Fraga enfatizou também a necessidade de conclusão de algumas reformas, como a tributária e a da Previdência. "Eu vejo o ministro Malan totalmente empenhado em avançar nessas reformas", disse ele, quando questionado sobre o que o governo esta fazendo em relação às reformas, sobretudo para desonerar mais as exportações. "Demorou até conseguirmos estruturar alguma coisa, fomos muito criticados por isso. Mas eu vejo o trabalho já maduro", observou Fraga. Ele lembrou que o Congresso vai reunir-se poucas vezes para votações, no período pré-eleitoral. "Mas seria bom que isso acontecesse a partir da definição (das eleições), de novembro, se possível, para aprovar essa reforma o quanto antes", disse ele. "Também a reforma da Previdência - que já está lá no Congresso há algum tempo - poderia detonar esse processo. Seria muito importante, teria uma repercissão muito grande do ponto de vista da expectativa de nossa capacidade de continuar com uma agenda positiva". Projeto de futuro Fraga, negou qualquer projeto político para o futuro. "Não. Eu não tenho vocação. Nunca pensei nisso", disse, ao ser questionado sobre a quase unanimidade quanto à sua capacidade de negociação política, sobretudo após os contatos que tem mantido com candidatos à Presidência da República de diversas tendências e seus assessores, na véspera do fechamento do acordo co País com o Fundo Monetário Internacional. "Eu tenho o maior orgulho de fazer parte de um grupo que tem trabalhado na articulação econômica", disse Fraga. É claro que parte disso passa por convencer as pessoas, tentar vender idéias.