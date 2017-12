Interventor marca para amanhã reunião com funcionários do Santos Depois de uma manifestação na porta do Banco Santos, os funcionários do Banco Santos obtiveram a promessa que um representante legal do interventor, nomeado pelo Banco Central (BC), Vanio Aguiar, os receberá para uma reunião na manhã desta quinta-feira, dia 23. Munidos de alto-falantes, os sindicalistas pediram a participação de Aguiar na reunião de amanhã. Segundo o Sindicato dos Bancários, amanhã o Banco Central dará aos funcionários do Banco Santos uma previsão quanto ao futuro da instituição, se será liquidado ou vendido a outra instituição. Quando a manifestação dos funcionários do Banco Santos estava acabando, Aguiar entrou de carro pela garagem.