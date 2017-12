Interventor prevê levantamento mais rápido no Banco Santos O interventor do Banco Central no Banco Santos, Vanio Aguiar, estimou hoje que o levantamento de dados sobre a situação financeira da instituição deverá demorar bem menos do que os seis meses previstos em lei. "Acredito que em 30% desse tempo, mais ou menos dois meses, é possível realizar o trabalho", afirmou o interventor à Agência Estado.