Interventores começam a trabalhar hoje na Parmalat Os interventores nomeados pela Justiça para co-administrar a Parmalat chegaram hoje de manhã à empresa, para o primeiro contato com os atuais administradores. O advogado especialista em falências Carlos Casseb chegou à sede da empresa em São Paulo acompanhado do administrador de empresas Alpoim Botelho e uma equipe de peritos. O terceiro interventor apontado ontem pelo juiz da 42.ª Vara Cível de São Paulo Carlos Henrique Abrão, o advogado contabilista Mauro Delphin, não compareceu. Segundo informações preliminares, é possível que ele decline da nomeação e o juiz indique outro especialista em contabilidade para o comitê de fiscalização da Parmalat S.A.. A partir de hoje, o comitê administrará a empresa em cooperação com os atuais gestores com o objetivo de descobrir eventuais fraudes e tentar manter a companhia funcionando, evitando que os controladores da Itália dilapidem os ativos da filial brasileira. A partir de hoje, o comitê tem de se reportar ao juiz a cada 15 dias.