A Bolsa de Milão fechou em baixa de 6,20% ontem, pressionado pela forte queda de 16,86% das ações do banco Intesa Sanpaolo. As transações com as ações do banco chegaram a ser suspensas por alguns momentos com os investidores reagindo à notícia de que a instituição não pagará dividendos neste ano, porque precisa fortalecer sua posição de capital.