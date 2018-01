Investidor aguarda novo juro EUA O Banco Central dos Estados Unidos, Federal Reserve (FED), decide amanhã qual será o novo nível de taxas de juros do País. O FED vem aumentando a taxa referencial desde junho do ano passado, numa escalada de cinco aumentos de 0,25 ponto percentual. Agora, analistas financeiros firmaram o consenso de que a nova alta será de 0,5 ponto percentual, com a taxa básica subindo para 6,5% ao ano. O FED tem aumentado a taxa de juro por um motivo: quer evitar que o aquecimento forte da economia norte-americana se transforme em inflação. O aumento dos juros tem a função, neste caso, de colocar um freio na economia. Juros maiores significam volume menor de compras, porque o crédito fica mais caro, tanto para empresas quanto para pessoas físicas. A situação peculiar da economia dos Estados Unidos, de forte crescimento nos últimos anos e níveis reduzidos de desemprego, ironicamente geram este quadro. Não deixa de ser curioso ver o noticiário classificar de más notícias níveis elevados de produção e emprego. A maioria das pessoas associa estas notícias às boas coisas. O problema é quando o nível de aquecimento e crescimento começa se manifestar mais na forma de demanda de consumidores do que capacidade de a economia suprir as novas demandas. Neste caso, o aquecimento começa a aparecer como pressão nos custos - matérias-primas e mão-de-obra ficam mais caras - e, consequentemente, nos preços, acelerando a inflação. E o FED, como defensor da moeda do país e do equilíbrio de longo prazo, tem a preocupação de evitar uma inflação maior. Por isso, nestes momentos muito peculiares, notícias de aumento de vendas e queda do desemprego podem ser preocupantes, porque indicam uma tendência mais forte de o FED ampliar os juros, e com isso afetar não somente a economia do País, como a economia de todo o mundo. Mercado financeiro é afetado Uma alta dos juros tem efeitos sobre a economia real, no sentido de frear o ritmo de atividade, e também sobre o mercado financeiro. O raciocínio é simples. Todo mundo quer ganhar mais em rentabilidade nas suas aplicações financeiras, especialmente quando consegue fazer isso sem aumentar o risco de perdas de seu dinheiro. Quando os títulos dos Estados Unidos pagam juros melhores, é esta regra de ouro que prevalece na cabeça do investidor, ele vê uma oportunidade de ganhar mais, com um nível de risco considerado mínimo. Ele confia que os Estados Unidos vão honrar seus compromissos, pagando suas dívidas. O investidor, portanto, sai de outras aplicações, como ações, para colocar o dinheiro seguramente nos títulos norte-americanos. Isso aumenta a venda de ações, o que gera uma pressão de queda nos preços destes papéis. O raciocínio é o mesmo com relação a aplicações financeiras em todo o mundo. Muitos investidores preferem vender suas ações e títulos nos países emergentes, como o Brasil, para colocar seu dinheiro num confortável fundo de renda fixa nos EUA. É por isso que os investidores do mundo inteiro aguardam o novo nível de juros nos EUA. Este nível - e as expectativas de novos aumentos das taxas até o final deste ano - alteram os preços dos demais ativos financeiros de todo o mundo. Veja na seqüência por que o mercado financeiro no Brasil é mais sensível às mudanças dos interesses dos investidores internacionais.