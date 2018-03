Investidor alemão embarga bens da Argentina Um investidor alemão conseguiu embargar, judicialmente, a embaixada da Argentina em Berlim, escritórios do país em Bonn, além de um depósito bancário de US$ 800 mil do Ministério das Relações Exteriores argentino aplicados no Deustch Bank e no Dresden Bank. O cidadão alemão cansou de esperar pela definição do pagamento de suas aplicações nos papéis da dívida pública argentina, cujo pagamento foi suspenso com a declaração da moratória em dezembro de 2001. Em Roma, na Itália, o secretário de Finanças do Ministério da Economia da Argentina, Guillermo Nielsen, tentou administrar a impaciência dos 350 mil investidores daquele país que apostaram 14 bilhões de euros nos bônus argentinos. "Entendo a queixa, mas, infelizmente, a Argentina não pode pagar como vocês querem", respondeu Nielsen. Reunidos na Associação para a Tutela dos Interesses de Investidores de Títulos da Argentina, entidade criada pelos bancos daquele país no fim do ano passado, os investidores não querem a redução do valor do capital aplicado, mas concordam em reduzir as taxas de juros da aplicação. Porém, na falta de definição do governo argentino, eles avisaram a Guillermo Nielsen que vão apelar, no mês que vem, ao Fundo Monetário Internacional (FMI). Acreditam que assim poderão, quem sabe, voltar a ver a cor do dinheiro. Hoje, a dívida pública argentina representa 150% o valor do Produto Interno Bruto (PIB). Antes do default (moratória) e da desvalorização do peso, em janeiro passado, ela correspondia a 52% do PIB.