Investidor busca segurança em fundo DI De acordo com dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), no mês de abril, até o dia 20, os fundos de renda fixa pós-fixados lideraram a captação de recursos. O total de depósitos foi de R$ 407,52 milhões. Já a maior saída de recursos foi verificada nos fundos de renda fixa prefixados. O total foi de R$ 1.093,49 milhões. Administradores de recursos afirmam que a maior parte dos recursos novos captados em fundos nos últimos dias foi direcionada para os pós-fixados, em virtude da cautela dos investidores em relação à instabilidade no mercado financeiro. Já o saldo das carteiras dos fundos prefixados ficou estável, segundo os analistas. No Santander, por exemplo, a captação de recursos em abril está em torno de R$ 102 milhões ? crescimento de 1,5% sobre o total da carteira do banco, de R$ 6,8 bilhões. ?Grande parte desse volume foi para fundos DI. Nos fundos prefixados do banco, o saldo de recursos ficou estável?, afirma William Schmidt, diretor de produtos do Santander Asset Management. No BBV Banco, 70% dos recursos captados em abril foram direcionados para fundos pós-fixados. Na Lloyds Asset Management (LAM), de acordo com Érico Capelo, gerente de administração de carteira, a migração de recursos de fundos prefixados para DI foi muito pequena - apenas R$ 80 milhões. O volume total administrado pela LAM é de R$ 5 bilhões, sendo 80% dos recursos em fundos de renda fixa DI e 20% dos recursos têm perfil mais arriscado, entre eles os fundos prefixados. Ações e cambiais Os números da Anbid também revelam que, no acumulado de abril, os fundos de ações apresentam captação de R$ 58,89 milhões e os fundos cambiais registram volume total de depósitos de R$ 92,70 milhões. No acumulado do mês, o saldo de recursos direcionados para os fundos de investimento está negativo em R$ 1.594,37 milhões.