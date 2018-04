Investidor celebra Roubini ''otimista''. Ele nega Durante algumas horas, investidores do mundo todo acreditaram que o economista Nouriel Roubini, também conhecido como ?Dr. Apocalipse?, havia mudado de ideia. E comemoraram. As bolsas de valores americanas, por exemplo, emplacaram a maior sequência de altas - quatro dias consecutivos - das últimas seis semanas. O próprio Roubini, porém, se encarregou de acabar com a festa. Em um comunicado divulgado após o fechamento dos mercados ocidentais, o professor da Universidade de Nova York disse que foi mal interpretado pelo ?mercado?. "Sim, há uma luz no fim do túnel para a economia dos Estados Unidos e do mundo", afirmou, repetindo a frase que dissera mais cedo, durante um evento em Nova York. "Mas, como eu tenho insistido, a recessão continuará até o fim do ano, e a recuperação será fraca e com risco de um duplo mergulho, uma vez que o desafio de acertar o momento e o tamanho da estratégia de saída para as frouxas políticas fiscal e monetária vai se tornando assombroso", afirmou, no texto. O economista de origem turca tornou-se um dos mais respeitados do mundo após acertar quase todas as previsões sobre a evolução da crise econômica, iniciada com o estouro da bolha das hipotecas subprime (alto risco) nos Estados Unidos. Os primeiros sinais do problema surgiram há dois anos. Apesar da negativa de Roubini no comunicado, algumas de suas afirmações no evento em Nova York de fato pareceram mais otimistas do que o costume. "A queda livre da economia parou", disse. "A luz no fim do túnel, desta vez, não é a de um trem se aproximando." FORA DE CONTEXTO No texto distribuído depois, Roubini afirmou que, "apesar dos relatos (divulgados pela imprensa), minhas opiniões expressas hoje (ontem) não são diferentes daquelas que expressei anteriormente". "Minhas avaliações foram tiradas do contexto", atacou. Roubini disse que, em numerosas ocasiões, afirmou que a recessão nos Estados Unidos duraria aproximadamente 24 meses. "Então, estamos nessa recessão por 19 meses (segundo NBER, instituição americana responsável pela datação dos ciclos econômicos do país, a atual recessão começou no fim de 2007)", observou. "Se, como eu previ, a recessão acabar no fim do ano, ela terá durado 24 meses. Simplesmente não estou projetando crescimento econômico antes do fim do ano." COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS