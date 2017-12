Investidor de ações IBX especula mais O fundo de ações Índice Brasil (IBX) tem maior apelo entre os investidores que apostam em retorno de médio prazo, em torno de três a cinco anos, com base na perspectiva de crescimento da economia. "O investidor ancorado nesse fundo especula muito mais com as projeções econômicas", afirma o diretor da CCF Brain, Rogério Bastos. "Nele, o investidor dá mandato ao administrador para que execute estratégias e supere o índice." Segundo dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), os fundos IBX registram no ano até dia 30, entre os fundos de ações, a melhor captação líquida, de R$ 209,8 milhões, comparada com a de R$ 68,6 milhões dos fundos passivos que acompanham o Ibovespa. Em rendimento nominal, o fundo IBX acumula perda de 2,50% no período, diante da de 9,7% do fundo Ibovespa. A preferência pelos fundos IBX está restrita basicamente a fundos de pensão porque o índice é novo, calculado desde janeiro de 1998. "O investidor pessoa física olha só o Ibovespa, mais exposto na mídia e mais fácil de acompanhar."