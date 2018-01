Investidor deve buscar proteção contra inflação em 2003 Com a inflação ultrapassando a casa dos dois dígitos, a grande preocupação para o investidor em 2003 deve ser a proteção contra a alta dos preços. Nesse contexto, o diretor da JP Morgan Fleming Asset Management, Vagner Murgel, destaca que a opção por fundos indexados ao Índice Geral dos Preços de Mercado (IGP-M) é uma boa opção nesse momento. ?Apesar do risco dessas carteiras, é aconselhável a diversificação de recursos e, nesse caso, há proteção contra a alta da inflação?, afirma. Assim como em qualquer fundo de investimento, as carteiras atreladas ao IGP-M também podem provocar perdas para o patrimônio dos cotistas. Isso porque, com a adoção das regras de marcação a mercado, as cotas dos fundos de investimento passaram a refletir diariamente a oscilação dos preços dos títulos que compõem as carteiras. Quando o preço do título fica menor, o valor da cota também sofre uma redução, gerando uma oscilação negativa. Nos fundos IGP-M, o risco de que isso aconteça é muito elevado, já que os papéis que compõem essas carteiras são de prazo mais longo. Portanto, qualquer mudança no cenário pode provocar variações significativas no preço do papel e, conseqüentemente, no valor das cotas. Se o investidor efetua um resgate quando a sua aplicação está com uma variação negativa ? ou seja, quando o valor da cota de resgate é menor do que a cota no dia em que aplicou ?, haverá efetivamente uma perda de patrimônio. Fundos cambiais e dólar O consultor financeiro, Alexandre Póvoa, avalia que os fundos cambiais também podem garantir proteção contra a alta da inflação. Segundo ele, a pressão de alta sobre os índices inflacionários em 2003 é justamente provocada pela forte escalada das cotações da moeda norte-americana. ?O comportamento da inflação e do dólar seguirão muito próximos. A vantagem dos fundos cambiais em relação aos fundos IGP-M está na taxa de juros paga nos títulos, o chamado cupom. O risco de uma oscilação para os fundos IGP-M é maior do que os cambiais hoje. Além disso, grande parte do ganho com o cupom dos títulos indexados ao IGP-M já foi incorporada ao resultado dessas carteiras?, avalia Póvoa. Apesar disso, a diretora do Instituto Brasileiro de Certificação de Planejadores Financeiros, Márcia Dessen, destaca que a aposta em fundos cambiais é arriscada, já que as cotações da moeda norte-americana estão em um patamar muito elevado e investidor corre o risco de colocar recursos em um momento de valorização da cota da carteira. ?Se o dólar recuar, o investidor perderá dinheiro. Acredito que essa é uma aplicação indicada apenas para quem dívidas atreladas ao dólar ou pretende viajar ao exterior?, afirma. Fundos DI acompanham juros Murgel explica que, com a inflação em alta, os juros reais dos fundos referenciados (DI) serão bem menores do que o investidor estava habituado a receber. ?Para quem quer o menor nível de risco, essas carteiras ainda são as mais indicadas. Porém, não há nenhum ganho adicional. Pelo contrário, a rentabilidade descontada a inflação tende a ser cada vez menor nos próximos meses?, afirma. Márcia Dessen, no entanto, avalia que essas carteiras são as que melhor refletem a alta dos juros. ?Como essa é uma situação muito provável hoje, é interessante para o investidor ter boa parte de seus recursos aplicados nessas carteiras?, destaca. Além disso, ela lembra que, devido aos efeitos da marcação a mercado, o ideal é que os investidores que não toleram oscilações bruscas no valor da cota direcionem seus investimentos para carteiras formadas por papéis de curto prazo. Prefixados podem ser usados como diversificação Para quem busca diversificação de investimentos, os fundos de renda fixa prefixada figuram como uma das apostas constantes na recomendação dos analistas. No entanto, eles destacam que o valor das cotas tende a apresentar oscilações mais fortes, pelo menos até meados do próximo ano, o que pode gerar perdas para o investidor. Além disso, devido às incertezas para o comportamento da inflação, não há nenhuma certeza de que os juros não voltem a subir. Nesse caso, as carteiras formadas por papéis prefixados podem apresentar desempenho negativo em algum período. O diretor-executivo do Citigroup Asset Management, Roberto Apelfeld, considera muito atraentes as taxas negociadas hoje em títulos prefixados de um ano ? de 28% ao ano a 30% ao ano ? e destaca que podem subir mais, principalmente se a Selic, a taxa básica de juros da economia, continuar subindo. ?De qualquer forma, para quem está posicionado em fundos de renda fixa prefixada, essa alta nos juros provoca oscilação negativa da cota, mas, no vencimento dos papéis que compõem a carteira, o juro acertado será pago?, afirma Apelfeld. Ou seja, com uma taxa de 30% e com a inflação no ano em torno de 15%, o investidor ainda teria um juro real de aproximadamente 15% ao ano. Mas o diretor do Citi destaca que a alocação de recursos em fundos de renda fixa prefixada é uma opção apenas para os investidores que aceitam a oscilação das cotas e podem ficar com o dinheiro aplicado por um período superior a um ano. Isso porque, com a marcação diária a mercado dos papéis que compõem a carteira, qualquer alteração mais forte nas taxas de juros pode provocar oscilações também fortes. Nesse caso, se o investidor precisar sacar recursos do fundo em um momento de queda no valor da cota, pode perder dinheiro. Bolsa continua arriscada Apelfeld acredita que o desempenho para o mercado acionário em 2003 vai depender muito mais das condições do País do que especificamente das projeções para cada empresa. ?Se a taxa de risco-país recuar, o dólar recua, os juros no mercado interno tendem a cair e as ações terão grandes chances de valorização?, explica. Segundo ele, ao precificar uma ação hoje, o investidor traça uma perspectiva para o valor do papel no futuro e desconta uma taxa de juros. Quanto menor essa taxa, maior o valor da ação hoje. Ele recomenda o investimento em ações apenas para pessoas que têm tolerância ao risco e podem esperar por uma melhora do cenário, com recuo das taxas de juros e das taxas de câmbio. Márcia Dessen destaca que, mesmo as pessoas que estão dispostas a correr o risco do mercado de ações, não devem alocar todos os recursos nesse segmento. ?O ideal é ir comprando ações aos poucos até o limite máximo de 20% do patrimônio?, avalia. Além disso, o diretor do Citi destaca que, para os investidores que não têm tempo e condições para uma análise constante e apurada do mercado acionário, o aporte de recursos em fundos de ações é menos arriscado do que a compra de papel efetivamente. ?Em fundos, há um gestor com formação especializada para a escolha das melhores oportunidades de ganho na Bolsa. Já a compra direta de ações é muito mais difícil para quem não tem conhecimento desse mercado ou não pode acompanhar diariamente os fatos relevantes para as empresas. Além disso, em um fundo de ações há uma diversificação dos papéis que compõem a carteira?, afirma.