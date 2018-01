Investidor deve diversificar aplicações Com juros em queda, a palavra de ordem para o investidor que deseja uma rentabilidade diferenciada é diversificar. E, como o ganho em fundos prefixados não deve ser dos maiores, já que as taxas não deverão cair com força nos próximos meses, os fundos de derivativos conservadores e os multicarteira aparecem como opção para o investidor que tem alguma disposição para correr riscos. No caso do investidor mais agressivo, os fundos de ações são uma alternativa mais interessante. O diretor de Administração de Recursos de Terceiros do Banco AGF Braseg, Kazuhiro Miyamoto, diz que o ganho que se pode ter em fundos prefixados hoje é pequeno. Os maiores rendimentos ainda disponíveis estão nos papéis de prazo mais longo, e mesmo assim não são dos maiores. Com isso, ele entende que será preciso arriscar um pouco para conseguir rentabilidade melhor. Os fundos multicarteira aplicam parte dos recursos em renda fixa e parte em ações e são uma opção para o investidor que quer aproveitar as perspectivas positivas para a bolsa. Com a redução dos juros, a renda fixa fica menos atraente. Além disso, a queda das taxas é positiva para o crescimento da economia, pois melhoram as perspectivas de lucratividade das empresas. O investidor que tem mais disposição para o risco pode aplicar nos fundos de ações. Uma outra opção são os fundos de derivativos conservadores, que correm alguns riscos, mas não evitam o risco de rendimento negativo nas apostas. Mas Miyamoto ressalta que, nesse caso, é preciso confiar muito na capacidade do gestor. Veja os links abaixo: Analistas recomendam diversificar aplicações Fundos DI perdem atratividade Investidor deve diversificar aplicações Cartilhas de investimentos - Fundos