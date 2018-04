Investidor embolsa ganhos e bolsa cai

A Bovespa caiu 1,53%, para 42.100,12 pontos, ontem, após subir 10,57% nas quatro sessões anteriores. As vendas de ações para embolsar parte dos ganhos recentes foram lideradas pelos papéis da Vale. A ação PNA da mineradora recuou 2,96%, depois de acumular valorização de 17,04% em quatro dias. Esse movimento foi estimulado pela volatilidade das bolsas norte-americanas em meio às expectativas dos investidores com relação ao plano de socorro do governo americano para o setor financeiro e à aprovação, pelo Senado, do pacote de estímulo à economia dos EUA. As ações do setor de consumo estiveram no foco das vendas em Wall Street, enquanto os papéis do Bank of America registraram ganhos pelo segundo dia consecutivo. Os juros futuros ampliaram o ajuste de alta por causa da piora na projeção para o IPCA 2009, da volta do crédito no Brasil para níveis pré-crise e da recuperação parcial da indústria automobilística em janeiro. Para alguns analistas, o quadro atual poderá motivar reavaliações sobre o ritmo do ciclo de afrouxamento monetário no país. O juro de janeiro de 2010 subiu a 11,17%. O dólar caiu pela 5ª sessão seguida, 0,49%, para R$ 2,237 no balcão.