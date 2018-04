Investidor espera realismo e desenvolvimento do próximo governo Às vésperas da eleição presidencial no Brasil e com a economia sul-americana em turbulência, investidores nacionais e estrangeiros condicionam a retomada dos projetos à seriedade da próxima gestão. "O novo governo precisará demonstrar realismo e compromisso com os programas de desenvolvimento do País", diz o gerente mundial de Project Finance da PricewaterhouseCoopers (PwC), Tony Poulter. Enquanto a sucessão não se define e a economia não se acalma, os investidores preferem agir com cautela. "Não houve projetos de investimento cancelados, mas notamos uma desaceleração em seu desenvolvimento", avalia o sócio da PwC do Brasil, Raul Beer. Para ele, as áreas mais afetadas são as de fusões e aquisições, energia e alta tecnologia. Isso não significa desinteresse dos estrangeiros em relação ao País. A falta de capacidade de investimentos estatais abre grandes oportunidades nos segmentos de infra-estrutura e indústria de base. Em saneamento, são estimados em R$ 40 bilhões os recursos necessários para desenvolver o setor, nos próximos dez anos. No segmento de energia, os grandes gargalos continuam sendo a geração e transmissão, que demandariam US$ 3,1 bilhões por ano, até 2010, para responder às necessidades nacionais. As concessões rodoviárias e o transporte público também estão na mira dos investitores mundiais. "Recentemente, houve a pré-qualificação para a concessão de sete lotes de rodovias federais", diz o diretor de Project Finance da PwC do Brasil, Paulo Cesar Dal Fabbro. Somente esses lotes requererão investimentos de US$ 2,7 bilhões. Mas para transformar o interesse em colaboração internacional, o próximo presidente precisa firmar um "compromisso sensato" com a sociedade, diz Poulter. O primeiro ponto é dar garantias claras de que seguirá um programa de investimentos. Como as carências brasileiras são grandes e o dinheiro é curto, Poulter afirma que o segundo ponto é a capacidade de priorizar os projetos. O executivo recomenda que cada proposta seja acompanhada por um cronograma realista de licitações e concessões. "Ninguém vai entrar em uma concorrência que demorará dez anos", cita. Por último, Poulter acrescenta que o próximo presidente precisará de sinceridade para avaliar a própria contribuição em cada projeto e o que ele esperará de resultados de cada um. Seja quem for o próximo ocupante do Palácio do Planalto, esses pontos serão básicos na captação de novos investimentos, conforme a PwC. "O que vai mudar é o percentual de participação do Estado nos projetos, conforme a ideologia do novo presidente", diz Beer. Para ele, o governo federal não tem opção, a não ser as parcerias com o setor privado, para desenvolver o País. "De qualquer modo, são necessários investimentos na infra-estrutura do Brasil", diz. Poulter afirma que é possível aliviar os riscos políticos, por meio de operações estruturadas de project finance. Neste tipo de investimento, o projeto deve ser auto-sustentável e, portanto, requerer o mínimo de aporte financeiro da empresa-mãe para operar. As garantias oferecidas baseiam-se no próprio fluxo de caixa do negócio e em ativos. "Há países com riscos políticos maiores que os do Brasil, como Índia e Rússia, onde o project finance também é viável", afirma. Os executivos da PwC participaram hoje de encontro com empresários para apresentar a nova estrutura de project finance no País. Embora já atue em operações do tipo, a filial brasileira decidiu formalizar essas propostas com a criação de uma diretoria de Project Finance, a cargo de Dal Fabbro, e da contratação de uma equipe de 30 pessoas, entre brasileiros e estrangeiros. A intenção é auxiliar os investidores na detecção e exploração de projetos no País. Segundo a publicação Project Finance International, de janeiro, a PwC foi a terceira assessoria do mundo, no ano passado, em valor captado de projetos, com US$ 3,451 bilhões e a primeira em quantidade de projetos ganhos, com 98. No Brasil, mantém escritórios em 12 cidades e conta com 2.328 funcionários.