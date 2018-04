Investidor estrangeiro prefere ADR a Bovespa Estudo da Economática demonstra que o investidor estrangeiro está deixando de operar em dólares na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e prefere os ADRs. As American Depositary Receipts (ADR) são recibos de ações brasileiras negociados na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) diretamente. Segundo o estudo, o volume médio negociado em dólares no Ibovespa (índice da Bolsa) comparado com o volume médio negociado pelos ADRs listados na NYSE tem apresentado quedas constantes. No ano passado, a relação entre os valores negociados na Bolsa paulista e com ADRs foi de 68%, e nesse ano, de 64,8% uma queda de 3,2 pontos porcentuais.