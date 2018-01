Investidor estrangeiro sai da Bolsa O balanço dos investimentos estrangeiros na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) no ultimo mês de abril mostra uma saída líquida de recursos no total de R$ 573,7 milhões. Este número consolida todas as entradas e saídas dos investidores estrangeiros. No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, a saída de recursos dos investidores estrangeiros na Bovespa superou as entradas em R$ 1,034 bilhão, apurou reportagem de Aline Cury Zampieri. O mercado atribui esse desinteresse dos estrangeiros à instabilidade das Bolsas de Valores mundiais e da economia americana. Quando o mercado oscila mais, o investidor evita mercados com maior risco, caso dos países emergentes, como o Brasil.