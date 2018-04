Investidor mantém foco em Obama

O plano do governo Barack Obama para resgatar o sistema bancário americano continua no foco dos investidores. Outro tema que se mantém na pauta é a situação do mercado imobiliário no país. Quarta-feira, Obama deve apresentar uma série de medidas com objetivo de tentar deter a execução de hipotecas. Segundo muitos analistas, como esse movimento está na origem dos problemas dos bancos, qualquer solução definitiva para a sangria das instituições passa por uma ação direta na área de hipotecas. Em termos de indicadores, esta semana (mais curta nos Estados Unidos por causa do feriado do Dia do Presidente, hoje) está cheia. Quarta-feira, sai a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e o resultado da produção industrial relativo a janeiro. Na sexta, é a vez do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), também de janeiro. No Brasil, a agenda será igualmente carregada. Amanhã, por exemplo, será conhecido o desempenho das vendas do varejo em dezembro. Embora já esteja distante, é aguardado com ansiedade pelos analistas porque será mais um a compor o rol de indicadores que darão uma ideia mais clara sobre o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no período - e, por extensão, no início de 2009. Sexta-feira será outro dia cheio. Terá a divulgação da taxa de desemprego de janeiro, da nota do setor externo do Banco Central (BC) do mesmo mês e do IPCA-15 de fevereiro (o indicador é prévia do IPCA, que baliza a meta de inflação).