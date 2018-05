Investidor não deve apostar contra o governo, alerta procurador da Anac

RIO - O procurador-geral da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Gustavo Carneiro de Albuquerque, recomendou aos investidores que não entrem em projetos "apostando contra", acreditando que o governo irá mudar o marco regulatório.

O comentário foi feito durante apresentação para investidores da Vinci Partners. Segundo ele, os investidores precisam ter mais atenção à modelagem dos negócios em que estão entrando, para não acabarem batendo na porta do governo depois em busca de mudanças no que foi acordado.

"É melhor que se pactue até o limite as regras do jogo do que ficar um apostando contra o outro", disse. “A modelagem é o mais importante para o governo e para investidores. Por isso, precisamos investir em processos robustos de modelagem”, acrescentou.

Para ele, deve haver clareza de que nem sempre as agências estarão abertas para ouvir os investidores. “O diálogo tem limites porque a missão regulatória vai esbarrar em determinado ponto com os interesses dos investidores”, frisou.

Albuquerque falou sobre a necessidade de as agências atuarem de acordo com processos claros e estabelecidos. “Processos robustos superam pessoas. Vocês (investidores), que tem o dinheiro, têm condições de pressionar o regulador a ter processos robustos e dar estabilidade regulatória. As boas práticas estão disponíveis há décadas. É só aplicar”, disse.