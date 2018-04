Investidor pode aplicar nos EUA via Internet Os investidores brasileiros já podem aplicar em ações nas bolsas norte-americanas pela Internet e em português. Corretoras com serviços eletrônicos permitem que as operações sejam realizadas diretamente daqui, desde que antes seja aberta uma conta nos EUA. Entre as possibilidades para aplicar em ações em Nova York, os interessados contam com o serviço da americana iBolsa (ver link), que possui versão do site em português. Nele, as pessoas podem abrir a conta, operar, preencher formulários e boletos de negócios. Outra alternativa é entrar em contato com a ÁgoraSenior e ter o atendimento também em português para que seja aberta uma conta junto à Charles Schwab, corretora dos EUA pela qual serão realizadas as transações. O site para negociação, entretanto, tem apenas o espanhol como alternativa ao inglês. Há três meses, a ÁgoraSenior fechou uma parceria de representação com a instituição estrangeira. O diretor, Paulo Levy, contou que dentro de aproximadamente um mês será instalado um link entre os dois sites. Mesmo assim, as operações continuarão sendo feitas por meio da Charles Schwab. Por qualquer um desses home brokers, o investidor pode operar online com as bolsas de Nova York, dando as ordens de compra e venda de ações diretamente de seu computador. No caso da Charles Schwab, existe ainda a possibilidade de negociar em grande mercados europeus, desde que haja fundos no país correspondente. Serviço não é divulgado porque falta registro local O serviço para operar nas bolsas americanas não é amplamente oferecido pelas corretoras nacionais, pois as instituições precisam dos registros dos órgãos reguladores locais. Por isso, por enquanto, quem quiser operar fora tem de entrar em contato com alguma instituição nos Estados Unidos. O site financeiro Patagon, apesar de não permitir compra de ativos internacionais, oferece a opção para que o investidor aplique em American Depositary Receipts (ADRs) de companhias brasileiras. Os investidores brasileiros podem abrir uma conta nos EUA seguindo as regras para não-residentes. De acordo com Levy, o processo é simples e, em cerca de 48 horas após o envio dos documentos, a conta lá está liberada. Para tanto, os interessados preenchem um formulário específico chamado W8. Não residente é isento de imposto Com relação à tributação americana, o diretor da iBolsa, Álvaro Luiz Catão, contou que a legislação americana isenta os ganhos de capitais de não residentes. Ele lembrou que o investidor terá de assumir os riscos da variação cambial, uma vez que as transações são todas feitas em dólares. No iBolsa, o volume mínimo para abertura de conta é de US$ 500. A taxa de corretagem por transação realizada é de US$ 14,95. No caso da Charles Schawb, o valor mínimo para conta é de US$ 10 mil e o valor cobrado por boleta é de US$ 29,90 até mil ações.