Investidor pode compensar perdas de fundos Cresce o número de instituições financeiras que oferecem aos clientes a possibilidade de compensar perdas entre fundos de investimento. A permissão, dada pela Instrução Normativa n.º 19 da Receita Federal no início do ano, vale para todos os fundos com a mesma alíquota do Imposto de Renda e administrados pela mesma instituição. O sistema permite, por exemplo, que um aplicador que obtiver prejuízo de R$ 1 mil em um fundo tenha isenção de IR em outros fundos, do mesmo banco, até que o ganho chegue a R$ 1 mil. Embora definida por instrução normativa, a compensação não é obrigatória. Daí por que poucos bancos adotaram o mecanismo. BankBoston, MaxBlue, Crédit Llyonnais, Unibanco e Opportunity já estão fazendo a compensação (veja link abaixo). Celso Portásio, diretor comercial do Opportunity, diz que ela é importante, porque muitos fundos de ações apresentaram perda no ano passado por causa da queda da bolsa. "É possível compensar perdas até o fim do ano seguinte ao do ocorrido", explica. As perdas continuarão a ser compensadas, ainda, na própria carteira, se o aplicador mantiver parcialmente a aplicação e retornar ao mesmo fundo. Pode ser interessante, portanto, voltar a aplicar com o administrador do fundo em que foi apurada perda, desde que ela tenha ocorrido a partir de 2001. A diretora financeira do Credit Llyonnais, Christine Bona De Napoli, diz que, como a regra vale para fundos geridos pelo mesmo administrador, é interessante concentrar as carteiras nas mãos de um só gestor.