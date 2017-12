Investidor pode se confundir com índice dos fundos Os diversos índices de mercado usados como parâmetro de desempenho pelos fundos de ações podem confundir os investidores. Além disso, na prática, não fazem diferença para o resultado das aplicações. Essa é a conclusão de um estudo realizado por Antonio Zoratto Sanvicente, do Ibmec Educacional. Pela nova classificação da Associação Nacional de Bancos de Investimentos (Anbid), que passou a valer a partir de maio, os administradores de recursos podem escolher entre três índices de mercado para atrelar o comportamento dos fundos de ações. O mais conhecido é o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa), que agrega as ações com maior volume de negócios. Os outros são o Índice Brasil (IBX, com as 100 mais líquidas) e o Índice Brasileiro de Ações (IBA, com 70 ações). Sanvicente realizou uma pesquisa estatística com carteiras de fundos que têm como meta superar o rendimento do índice escolhido e não investem mais do que o seu patrimônio. Segundo o especialista, a análise demonstrou que a classificação da Anbid é ineficiente, pois os fundos não registram uma ligação mais forte com o indicador escolhido. Anbid explica a classificação Nelson Sussumo Nishioka, membro da comissão de administração de recursos de terceiros da Anbid, explicou que a nova classificação foi baseada nos produtos oferecidos pelo mercado. O objetivo principal é separar os investimentos em grupos semelhantes. Para Sanvicente, o resultado do estudo, que avaliou diariamente 127 fundos por um período de 24 meses, mostrou que a nova classificação não agrega informações ao cotista. Isso porque os três índices possuem o mesmo comportamento - resultado de uma correlação quase perfeita entre eles. Ou seja, na prática não faz diferença se o fundo está atrelado a um ou outro indicador. Na opinião do especialista, o sistema seria simplificado se fosse utilizado somente o Ibovespa, que é o mais conhecido. Nishioka acredita que o estudo é válido, mas em nada contraria a divisão criada pela Anbid. Segundo ele, o investidor pessoa física acaba naturalmente procurando por fundos relacionados ao Ibovespa. Nishioka afirmou que o IBX se torna mais atraente para o investidor qualificado, que escolhe o indicador por sua menor concentração e, conseqüentemente, risco menor. Entretanto, na visão de Sanvicente, os três indicadores não podem significar riscos diferentes porque possuem ligação muito forte.