Investidor poderá comprar ações do BB com FGTS O Ministério da Fazenda divulgou há pouco um fato relevante do Banco do Brasil informando a intenção do governo federal de promover a convocação de assembléia geral extraordinária (AGE) da instituição financeira para alterar o seu estatuto, com vistas a viabilizar a adesão plena do banco ao Novo Mercado da Bovespa. Nesse sentido, o fato relevante informa que será proposta na AGE a conversão das ações preferenciais em ordinárias. Além disso, o Ministério informou que a União pretende viabilizar o cumprimento do porcentual mínimo de 25% de ações do banco em circulação no mercado. A nota ressalta, entretanto, a decisão de se preservar o controle acionário do Banco do Brasil pelo Tesouro Nacional. O comunicado também informa que estão sendo finalizados os estudos necessários para que as medidas anunciadas sejam postas em prática. Em seu item quatro, a nota informa que o governo considera a realização de uma distribuição de ações no mercado secundário, em condições a serem detalhadas e divulgadas em época própria pelos meios previstos na legislação. A operação ainda deverá contar com a aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o BNDES deverá ser o responsável pela implementação da oferta de ações, na qualidade de gestor do processo. A nota finaliza dizendo que a "presente comunicação não deve ser considerada como um anúncio de oferta de ações". Banco venderá 115 bi em ações O presidente do Banco do Brasil, Eduardo Guimarães, informou que para a instituição aderir ao novo mercado da Bovespa, a União precisará vender, no mínimo, 16,3% das ações do banco, o correspondente a 115 bilhões de ações. Isso porque, para a adesão ao novo mercado, é exigido que no mínimo, 25% das ações da empresa estejam em circulação no mercado. O banco tem apenas 8,7% das ações em mercado. Guimarães informou que o BNDES será o agente responsável pela operação. E que os estudos para modelagem de venda não estão definidos. Ele admitiu, no entanto, que a venda das ações poderá exceder o porcentual de 16,3. Ele acredita que no início do próximo semestre a operação possa estar concluída. Venda será pulverizada Eduardo Guimarães também informou que a venda das ações do BB será feita de forma pulverizada. A exemplo da venda das ações da Vale do Rio Doce e da Petrobras, Guimarães admitiu a possibilidade do uso do FGTS na operação do Banco do Brasil. "Essa é uma possibilidade que não está descartada", afirmou. Em princípio, disse ele, a venda estará voltada para o mercado interno, mas uma operação no exterior também não está descartada. O secretário do Tesouro Nacional, Fábio Barbosa, informou que o dinheiro obtido com a venda das ações será integralmente utilizado para o abatimento da dívida do governo.