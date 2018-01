Investidor poderá comprar ações dos EUA Comprar ações de empresas listadas nas bolsas norte-americanas será realidade no fim deste mês. A corretora Ibolsa, da empresa de Internet IdéiasNet, irá possibilitar a compra de papéis na Nasdaq e Dow Jones com investimentos a partir de R$ 10 mil. Trata-se de uma parceria com três bancos. O investidor poderá comprar ações com reais por meio de uma conta financeira por um custo mais baixo e de forma legal, segundo o presidente da IdéiasNet, Cassius Schymura, que mantém em segredo o nome dos parceiros. Bradesco fecha parceria para gestão de sete fundos A Bradesco Templeton (BTAM), gestora de recursos financeiros, fechou parceria com as corretoras Coinvalores e Socopa para gestão de sete fundos exclusivos. Quatro serão distribuídos pela Coinvalores (2 renda fixa e 2 ações) e três pela Socopa (2 renda fixa). A BTAM está focada na gestão de recursos de clientes institucionais e a Coinvalores e a Socopa são fortes na orientação de clientes. As aplicações mínimas são R$ 2 mil para renda fixa e R$ 5 mil para ações. A taxa de gestão será de 1% nos de renda fixa e 3% nos fundos de ações. A meta é dobrar o patrimônio atual desses fundos até dezembro, de R$ 15 milhões na Socopa e R$ 21 milhões na Coinvalores.