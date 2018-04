Investidor prefere buscar dados na Internet A Internet é a ferramenta preferida dos investidores institucionais que buscam informações de companhias abertas. A informação é da diretora adjunta de relações com investidores (RI) do Unibanco, Júlia Reid, que participa nesta tarde do seminário "Internet: Instrumento de Relações com Investidores", em São Paulo. Segundo ela, uma pesquisa da Investor Relation Magazine´s US Research Reports 2002 mostra que 89% dos investidores institucionais consideram o e-mail como a melhor forma de comunicar-se com a empresa. Já os investidores individuais utilizam a Internet, mas ainda preferem os impressos (70% apontaram essa forma de comunicação como a ideal). A pesquisa ainda levou em consideração os seguintes meios de comunicação: fax, CD-rom e databases on-line. Para a executiva do Unibanco, as informações dos sites de RI e as enviadas via e-mail costumam influenciar as decisões dos investidores sobre a compra ou a venda de papéis das companhias abertas. Ela disse ainda que uma outra pesquisa, da MZ Consult e Mackinson Cowell, mostra que 35% dos investidores institucionais utilizam a Internet diariamente. Segundo esse levantamento, 75% do total de investidores visitam sites da empresa antes de uma reunião e 70% consideram os sites de RI essenciais.