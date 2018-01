Investidor sacou de fundos DI em outubro Ao contrário do que vinha ocorrendo até o mês de setembro, na primeira quinzena de outubro os fundos DI - que remuneram de acordo com as taxas de juros negociadas no mercado - também vêm registrando fuga de recursos. O mesmo ocorre com os fundos de renda fixa, que pagam juros prefixados dos títulos públicos federais. De acordo com dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) os fundos DI perderam R$ 981,8 milhões na primeira quinzena de outubro. E os fundos de renda fixa continuam registrando saques da ordem de R$ 1,3 bilhões no mesmo período. Desde maio, os fundos DI registram uma captação de R$ 6,7 bilhões enquanto os fundos de renda fixa acumulam resgates da ordem de R$ 12,2 bilhões. No total, a indústria de fundos perdeu R$ 2,7 bilhões em outubro e, desde maio, R$ 5 bilhões. O abandono do investimento em fundos DI pode ser considerado atípico. Ao longo deste ano, principalmente depois de março, a opção de investimento foi uma das poucas a registrar ingresso de recursos juntamente com as aplicações atreladas à variação do dólar. Para o investidor que busca segurança, a opção mais recomendada pelos analistas era e continua sendo o DI. Isso porque, num cenário de turbulências e incertezas, é a opção que oferece maior segurança diante de outras aplicações financeiras. As cotas destes fundos são remunerados com juros pós-fixados e, portanto, os papéis desses fundos acompanham qualquer variação das taxas. Por outro lado, a remuneração paga aos fundos de renda fixa já é conhecida pelo investidor ao ingressar no fundo. Ao pagar um juro prefixado, a remuneração das cotas independerá das oscilações do mercado ao longo do contrato, pois é determinada no início do investimento.