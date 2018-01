Investidor teme redução de ganhos A aceleração da inflação nos últimos meses trouxe de volta dúvidas sobre o juro real, parcela de ganho acima da inflação, embutido no rendimento de aplicações financeiras. Presume-se que toda remuneração de investimentos seja formada por duas parcelas: correção monetária, correspondente à variação da inflação no período, para manter o poder de compra do capital, e juro real, margem acima da inflação, que faz crescer de fato o dinheiro investido. A suspeita entre os investidores é de que o juro nominal esteja correndo abaixo da inflação e não estaria sequer atualizando o poder de compra do dinheiro investido. A frustração já estaria levando até ao saque do dinheiro para compras. Mas, antes de tomar uma decisão precipitada, é preciso ter em conta que a disparidade entre os diversos indicadores de comportamento de preços faz com que o tamanho do juro real amplie ou encolha ou, ainda, se torne negativo de acordo com a inflação adotada para o cálculo. O rendimento líquido médio dos fundos DI, de 12,42% no ano até novembro, carrega margem positiva, descontada a inflação medida pelos índices de preços ao consumidor (IPCs) e negativa em relação à apurada pelos índices de preços ao atacado, como o Índice Geral de Preços do Mercado-IGP-M.