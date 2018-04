Investidores adiam projetos de geração de energia Boa parte dos projetos na área de geração de energia está sendo adiada ou engavetada pelos investidores por falta de recursos, pendências regulatórias ou problemas judiciais. Pelo menos 22% do volume energético, ou 1.965 megawatts (MW), previsto pelo governo, não deverá entrar em operação este ano, segundo levantamento feito pela Associação Brasileira de Infra-Estrutura e Indústrias de Base (Abdib). Se a expectativa se concretizar, o setor vai perder, apenas em 2002, cerca de US$ 1,5 bilhão, o que põe em dúvida a capacidade de fornecimento de energia nos próximos anos. Até 2004, a previsão é de US$ 4 bilhões, ou 5.846 MW, a menos no setor. De acordo com o presidente da entidade, José Augusto Marques, o cenário é preocupante, pois pela primeira vez os números indicam queda nos investimentos. E avisa: "O atraso de hoje significará a crise de amanhã". Ele lembra que a situação é semelhante ao pré-racionamento em que todos prenunciavam a crise e ninguém ouvia. Para Marques, o excedente de energia existente hoje no mercado não significa solução dos problemas. Atualmente, os reservatórios nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste estão com mais de 60% de armazenamento, ante 23% do ano passado. Um quadro bastante confortável, levando em conta a constante queda no consumo após o racionamento. Para se ter idéia, a economia de energia em julho estava cerca de 14% abaixo das expectativas do governo, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Mas, ressalta Marques, o fraco desempenho da economia não exigido muito do sistema elétrico. Em seminário realizado em junho, o próprio presidente da Eletrobrás, Altino Ventura Filho, admitiu que a capacidade de energia projetada para os próximos anos não conseguirá sustentar uma retomada de crescimento econômico em níveis acima de 5% ao ano. Segundo dados da Eletrobrás, enquanto o PIB cresce 4,2%, o consumo de energia sobe 7,3% - uma elasticidade de 1,74%. De acordo com o estudo da Abdib, até 2004 a previsão é que sejam injetados no sistema elétrico 16.150 MW, e não os 21.996 MW estimados antes. Isso se não houver nenhum adiamento de entrada em operação de outras usinas ou o cancelamento do empreendimento. Marques explica que essa redução nos investimentos está sendo provocada por vários fatores. Entre eles, a dificuldade das empresas na obtenção de financiamentos para iniciar os projetos. Financiamentos Além das incertezas no cenário econômico, que fecham as portas para os investidores captarem recursos no exterior, existem ainda as pendências regulatórias que pesam no momento de o financiador conceder dinheiro às elétricas. Para os empreendedores, embora o governo venha mostrando interesse em resolver os problemas do setor, ainda há muitas questões a serem solucionadas. O valor normativo, limite para repasse dos custos para a tarifa, e a reestruturação tarifária são alguns itens que causam ansiedade no mercado, afirma Marques. "Ninguém quer concluir seus projetos sem ter definido para quem vender a energia." O diretor da americana Alliant Energy, Carlos Eduardo Miranda, ratifica a opinião do presidente da Abdib. Segundo ele, a empresa paralisou quase todos os projetos na área de geração, enquanto aguarda novas soluções do governo. A proposta de compra de equipamentos para construção da Usina Termo Sergipe, por exemplo, está parada, admite ele. "Estamos passando por um momento complicado no setor." Outro executivo de empresa estrangeira afirmou que os principais vencedores das licitações realizadas em 2001 não estão com seus pacotes de financiamentos fechados, o que tem contribuído para o atraso do cronograma de obras do setor. "Com os problemas enfrentados por empresas como Cemar e Eletropaulo a situação, pelo no que se refere à captação de recursos, deve ficar ainda pior", afirma. Fontes do mercado confirmam que a reprogramação de alguns projetos está relacionada à recusa na concessão de créditos. Mas os fatores que vêm emperrando os investimentos no setor não se limitam apenas às questões regulatórias e de crédito. Antigos problemas, como a obtenção de licenças ambientais, também contribuem para postergar o início de funcionamento de vários projetos, afirma Marques. Segundo ele, o País não deixou de ser uma boa opção para investimentos, mas as pendências estão travando novas iniciativas. A perspectiva de crescimento do consumo continua sendo um dos atrativos do setor elétrico brasileiro, diz. O consumo por habitante no Brasil está estimado em 2.100 quilowatt/hora (kWh) por ano, enquanto a média mundial está em torno de 7 mil kWh por ano. "Não é o modelo do setor elétrico que está errado, mas sim a gestão."