Investidores aguardam leilão de prefixados As taxas de juros nos contratos com vencimento futuro subiram um pouco no início dessa manhã. A explicação é que os investidores querem melhorar um pouco o prêmio que será pago pelos títulos prefixados do governo, que serão leiloados hoje. Mas, mesmo com esse movimento de alta, é grande a possibilidade da taxa a ser paga pelos papéis hoje ser inferior à do leilão regular realizado na semana passada. Há pouco, os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagavam juros de 16,820% ao ano. Ontem fecharam em 16,750% ao ano. Os analistas continuam apostando em um novo corte da taxa básica de juros - Selic - na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que acontece nos dias 22 e 23 de agosto. Diante desse cenário, caiu a demanda dos investidores por papéis pós-fixados. Os analistas acreditam que o Banco Central percebeu essa falta de interesse e excluiu esses papéis do leilão de hoje. É a primeira vez desde novembro de 1999 que o Tesouro não oferta títulos pós-fixados. O dólar continua influenciado pelo leilão de títulos cambiais. O governo pretende resgatar hoje títulos atrelados ao dólar, fazendo com que parte dos investidores procurem o mercado de câmbio. A demanda por moeda norte-americana faz com que o preço do dólar fique pressionado. No início da tarde, a moeda estava cotada a R$ 1,8050 na ponta de venda dos negócios. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) também reduziu o ritmo de alta hoje, depois de vários dias de euforia com a operação de venda das ações excedentes da Petrobras e com a troca de títulos da dívida brasileira - bradies - por bônus globais de 40 anos. Há pouco, a Bovespa operava em alta de 0,30%. Mercado internacional O petróleo voltou a ocupar as manchetes internacionais nesta manhã. O preço do óleo iniciou uma escalada de alta, refletindo a crescente preocupação de que os dados sobre os estoques do produto nos EUA, que estão próximos dos níveis mais baixos desde 1976, diminuam ainda mais. Os contratos do petróleo tipo cru para entrega em setembro subiam para US$ 32,28 o barril, após atingir o pico de US$ 32,70 nesta manhã na New York Mercantile Exchange (Nymex). Na International Petroleum Exchange (IPE), os contratos do petróleo tipo Brent para setembro valiam US$ 32,15 o barril, apresentando uma aceleração de US$ 0,67. Com a atenção dividida entre a escalada dos preços do petróleo e as expectativas em relação ao índice de preços ao consumidor (CPI), as bolsas de Nova Iorque registraram queda. A Nasdaq - que mede a valorização das ações de empresas do setor de tecnologia nos EUA - operou em baixa de 0,19% e o índice Dow Jones - que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - iniciou a tarde em queda de 0,70%.