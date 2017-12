Investidores apostam na queda de juros Os juros futuros interromperam hoje a seqüência de quase dez dias úteis de queda e apresentaram uma pequena alta (veja os números no link abaixo). Porém, de acordo com operadores esse resultado é apenas um movimento de realização de lucros. Ou seja, investidores com títulos de juros prefixados, que tinham comprado papéis com taxas mais altas do que as atuais, venderam seus títulos para embolsar o ganho obtido com a queda dos juros no período. O resultado do leilão de títulos prefixados, realizado pelo Tesouro Nacional hoje, vem comprovar o otimismo dos investidores em relação a uma nova queda na taxa de juros básica - Selic. Os papéis prefixados de 301 dias foram vendidos com taxa média de 18,42% ao ano. No leilão anterior, em 27 de junho, a taxa média foi de 18,67% ao ano. No dia 2 de maio - última oferta do papel antes da interrupção provocada pelas turbulências no mercado externo -, a taxa média foi de 20,29% ao ano. Na visão dos investidores, vale a pena comprar papéis com juros mais baixos, pois a tendência é que as taxas caiam ainda mais, se o Comitê de Política Monetária (Copom) usar o viés de baixa colocado na Selic. Caso essa queda ocorra, o valor do título comprado hoje sobe, já que ele poderá ser negociado em patamares mais elevados, depois de uma possível queda da Selic. Dólar oficial fecha em R$ 1,8121 O dólar oficial divulgado pelo Banco Central ficou hoje em R$ 1,8121 na ponta de venda, registrando alta de 0,23%, em relação ao fechamento de ontem. Este valor é a média dos negócios do dia, e foi superior ao dólar de fechamento desta terça-feira, que representa a média dos últimos negócios. Estes últimos negócios foram fechados a R$ 1,8100 registrando queda de 0,28% com relação aos últimos negócios de ontem.