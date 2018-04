Investidores comemoram recuperação de Serra A recuperação de José Serra, registrada pela pesquisa do Vox Populi divulgada hoje, está sendo cautelosamente comemorada pelos investidores europeus. Segundo eles, o fato de Serra, o candidato preferido pelos mercados, ter diminuído a diferença com Ciro Gomes para dez pontos em apenas uma semana reforça a tese, que era defendida cada vez por menos analistas, de que a campanha eleitoral na televisão será o fator chave para a definição dos candidatos que irão ao segundo turno. A reação do mercado ressalta também o fato de que, apesar de todos os esforços da equipe econômica, inclusive com a reunião com banqueiros ontem, o nervosismo do investidor continua sendo calibrado principalmente pela pesquisas eleitorais. "A campanha de Serra na televisão até aqui é a mais profissional e competente e a prova disso é essa forte recuperação em apenas um semana", disse Jules Mort, estrategista para América Latina Threadneedle Asset Management, um dos fundos de investimentos britânicos com maior exposição na América Latina. "Esses números reforçam a possibilidade de que Serra tem chances de ir ao segundo turno e mostram que nada está ainda decidido." Segundo Mort, o crescimento de Serra ocorre num momento importante, pois afastará os temores imediatos de que os aliados do candidato do PSDB poderiam abandonar a sua candidatura. "Com o crescimento na pesquisa, a candidatura Serra volta a ganhar força, afastando os temores de defecções", afirmou. "Ainda temos mais de um mês para a eleição e poderemos ter uma grande mudança no quadro eleitoral, beneficiando Serra e um conseqüente alívio para os mercados brasileiros." Ingrid Iversen, diretora de outro fundo de investimentos britânico com grande exposição no Brasil, o Rothschild Asset Management, também disse que a pesquisa do Vox Populi está tendo um impacto positivo. "Somente teria sido melhor se o Lula também tivesse registrado um recuo", disse. "Mas para apenas uma semana de campanha, o desempenho do Serra chega até a ser surpreendente e, sem dúvida, aumenta as esperanças de que ele tenha chances de chegar ao segundo turno." Iversen salientou que há, no geral, uma melhora no sentimento dos investidores em relação ao Brasil. "Os papéis brasileiros e o real vêm apresentando uma recuperação sustentável nos últimos dias e isso também ajuda a criar um clima mais positivo."