Investidores criticam mudança em concessões A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) resolveu adotar critérios diferenciados para as concessionárias de rodovias já em operação e as empresas que disputarão em leilão novas concessões, o que tem provocado estranheza no mercado. Para as primeiras, a agência reguladora elevou a Taxa Interna de Retorno (TIR) para 9,4% a 9,9% ao ano, de modo a remunerá-las pelas obras complementares que realizaram, como passarelas ou acréscimo de faixas de tráfego, obras que não constavam dos contratos originais.