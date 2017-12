Investidores da Bolsa de NY mantêm cautela A Bolsa de Nova York opera com os principais índices em direções divergentes. O Dow Jones opera em leve alta, depois de os analistas de vários bancos de investimentos exortarem seus clientes a comprar ações de setores que deverão ter bom desempenho à medida que a economia se recupere, como o financeiro, o de comércio varejista e o de alimentos. Traders ouvidos pela agência Dow Jones, porém, disseram que os investidores continuam cautelosos. O índice Nasdaq, concentrado em ações de tecnologia, está em baixa, refletindo a incerteza do mercado quanto aos resultados da Cisco Systems, a serem divulgados amanhã depois do fechamento. Outro fator negativo para o setor de tecnologia foi o relatório divulgado pela manhã pela Associação da Indústria de Semicondutores. O texto diz que a indústria de chips não deverá cumprir a meta de crescimento de vendas de 22% neste ano. Há pouco, as ações da Cisco Systems caíam 4,34%. As da PepsiCo, do setor de refrigerantes e alimentos, subiam 0,06%, depois de a empresa divulgar seus resultados. No setor de petróleo, as ações da Phillips Petroleum caíam 10,01% e as da Tosco subiam 13,93%, depois de a primeira anunciar um acordo para a compra da segunda por US$ 7,49 bi. Às 14h10 (de Brasília), o Dow subia 0,20%, e o Nasdaq caía 0,98%.