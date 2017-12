Investidores da Yukos perderam US$ 3,8 bi com ação do governo O executivo-chefe financeiro da OAO Yukos, Bruce Misamore, calcula que os acionistas norte-americanos perderam cerca de US$ 3,8 bilhões desde que o governo russo começou a agir contra a companhia. Misamore fez essa declaração durante seu depoimento ao Tribunal de Falências de Houston (Texas), na audiência convocada pela juíza Leticia Clark sobre o pedido da Yukos para que o Tribunal bloqueie a liquidação de sua principal subsidiária, a Yuganskneftegaz, pelo governo russo no Domingo. Misamore estima que investidores institucionais e acionistas individuais detêm de 10% a 13% das ações da Yukos. O valor de mercado da companhia caiu de US$ 40 bilhões para US$ 2 bilhões, desde que a companhia tem sido alvo de investigação por fraude tributária. Misamore disse que o governo russo discriminou a Yukos em comparação com outras companhias. "Tem havido ataques contra outras companhias, mas nada como isso", disse Misamore. Durante seu depoimento, Misamore disse ainda que foi alertado de que o governo russo deverá pedir sua extradição para a Rússia em retaliação às crítica que tem feito ao governo. O advogado da OAO Gazprom - companhia aliada do governo russo e que pretende comprar a Yuganskneftegaz - fez repetidas objeções aos esforços do advogado da Yukos de apresentar evidências de especialistas externos que mostram que o governo russo está subavaliando o principal ativo da Yukos, a Yuganskneftegaz. O advogado da Gazprom disse que as evidências eram boatos porque seus autores não estavam presentes para serem examinados. Contudo, a juíza Leticia Clark disse que os documentos poderiam ser apresentados como evidência. A audiência prossegue no tribunal de Houston. As informações são da Dow Jones.