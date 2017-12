Investidores de varejo garantem alta em Seul A bolsa sul-coreana encerrou o pregão de hoje em alta de 0,53% com a procura por barganhas de investidores de varejo. O mercado não deu muita importância para o fato de a Coréia do Norte ter disparado um míssil em direção ao Japão. Segundo um operador, já era esperado que durante a guerra no Iraque a Coréia do Norte testasse mísseis para chamar a atenção. Em Taiwan, os investidores procuraram por papéis com bons preços, principalmente os de empresas que, acredita-se, tenham registrado bons lucros em março ou no primeiro trimestre. O principal índice a bolsa encerrou o dia em alta de 0,38%. Depois da queda de 3,71% ontem, o Nikkei 225 recuperou parcialmente as perdas e registrou alta de 0,18%. O mercado filipino teve queda de 0,15%, liderada pela desvalorização das ações da SM Prime. Às 5h20 (horário de Brasília) as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,36%; Indonésia: -0,60%; Malásia: -1,23%; Tailândia: -0,70% e Cingapura: +1,89%.