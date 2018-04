Investidores do Excel pedem indenização de US$ 346 mi à Andersen Um grupo de investidores brasileiros entrou com um processo de indenização de US$ 346 milhões acusando a Arthur Andersen LLP de conspirar com o banco espanhol Bilbao Vizcaya Argentaria e dois representantes do Banco Central, Cláudio Mauch e Tereza Grossi, para emitir relatórios falsos desvalorizando o banco Excel Econômico S.A. Os investidores, que detinham participação de 55,4% no Excel, alegam que a Andersen conspirou com os demais para que o controle do banco fosse transferido para que ela recebesse comissões maiores por sua consultoria e auditoria. "Esse é um caso de assalto a banco da mais sofisticada espécie", afirmam os investidores no processo, encaminhado a um tribunal federal de Manhattan. "Os conspiradores não roubaram somente o dinheiro do banco; eles roubaram o banco inteiro, todas as suas agências e ativos." Um porta-voz da Andersen não foi localizado imediatamente para comentar o assunto. Os investidores alegam que o BBVA se ofereceu em 1998 para adquirir o controle do Excel. O auditor do BBVA, a Andersen, conduziu a due diligence sobre o Excel para determinar o preço de compra. Durante o processo, o próprio auditor do Excel, Deloitte Touche Tohmatsu, "começou a ter grandes preocupações acerca do tratamento altamente irregular do Andersen sobre determinados ativos do Excel", de acordo com o processo. Os investidores alegam que o Andersen deliberadamente desvalorizou o valor líquido do Excel para reduzir seu preço de compra. Enquanto o Deloitte estabeleceu o valor de ativos líquidos do banco em R$ 535,9 milhões, o relatório da Andersen mostrou que o Excel estava insolvente em mais de R$ 500 milhões, de acordo com o processo. Os investiores afirmam que o BBVA se ofereceu para pagar R$ 1,00 pelo Excel. Então, os dois representantes do BC deram aos investidores um ultimato, para que vendessem o banco por R$ 1,00, senão o BC iria intervir e liqüidar o Excel, segundo o processo. Condenação No processo, os investidores destacaram que os principais representantes do BBVA foram indiciados num esquema separado de propina de US$ 200 milhões, e que Mauch e Tereza Grossi foram indiciados por terem aceitado propinas. A Andersen foi condenada em acusação criminal por obstrução de Justiça relacionada à destruição dos documentos de auditoria da Enron Corp. Os investidores citam as ações da Andersen com a Enron e outros clientes como exemplos da forma como a companhia conduzia seus negócios "de maneira a recompensar condutas ilegais e desencorajar os que diziam a verdade." O processo acusa a Andersen de extorsão. De acordo com a lei federal, as indenizações pedidas iriam automaticamente triplicar para mais de US$ 1 bilhão.