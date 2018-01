Investidores espanhóis reclamam Brasil cresce pouco Os empresários espanhóis acham que a economia brasileira precisa crescer mais para ser competitiva. Segundo investidores, o índice de crescimento abaixo da média do Mercosul e quase três vezes menor que os de mercados asiáticos reduz as possibilidades de investimentos. ?Ainda há muito o que crescer. Pelo menos a uns 6%, tal como estão fazendo a Ásia e outros países emergentes?, disse o presidente do Banco Santander, Emílio Botín, no 8º Fórum Latibex, da Bolsa de Valores de Madri. No encontro, que começou na quarta-feira e termina nesta sexta-feira, mais de 500 representantes de 70 companhias européias e latino-americanas discutem resultados e estratégias para os próximos anos. Empresários e analistas concordam que o Brasil e praticamente toda a América Latina estão na melhor etapa macroeconômica dos últimos 25 anos. Mas é preciso fazer mais. Reformas Além de reclamar do baixo índice de crescimento brasileiro (previsão de 2,97% para 2006, enquanto a estimativa da China é de 8%), os investidores pediram reformas dos sistemas previdenciário e tributário, melhora da infra-estrutura e mais investimento em educação e tecnologia Os investidores espanhóis, no entanto, elogiaram os esforços do governo brasileiro para controlar a inflação e o déficit público e melhorar a regulamentação jurídica para proteger o capital estrangeiro. ?Os últimos 20 anos foram um desastre para a América Latina, e o que todos nós perguntamos agora é se o crescimento atual é sustentável. Parece que sim, mas ainda está longe do que oferecem os mercados competidores. Só crescendo acima de 5% vai ser possível reduzir a pobreza e trazer essa camada da população para o mercado de consumo?, explicou o presidente da petrolífera Repsol, Antonio Brufau. O Brasil também foi elogiado pela recente eleição presidencial. Segundo os analistas espanhóis, pela primeira vez na história o ciclo econômico brasileiro não está vinculado ao ciclo político. ?É uma prova de democracia sólida e economia estável. Que diferença em relação ao impacto das eleições de 2002?, disse o presidente do Santander. Investimentos no Brasil As empresas espanholas investiram cerca de R$ 300 bilhões na América Latina na última década. Praticamente a metade no Brasil, nos setores de energia, telecomunicações e bancário. Até 2010, as quatro principais companhias do país (Santander, Repsol, Telefônica e Endesa) deverão investir mais 20,7 bilhões de euros (cerca de R$ 60 bilhões) na América Latina, sendo um terço no mercado brasileiro. ?As economias latino-americanas já são rentáveis depois de anos de incertezas. Quem saiu assustado com as crises do Brasil, do México e da Argentina em 2001 e 2002 tem que estar arrependido?, comentou o presidente da Endesa (energia), Manuel Pizarro. O Santander, 11º maior banco do mundo e primeiro na América Latina, já tem 33% do lucro anual total (R$ 7 bilhões) obtidos na região. A Telefônica, terceiro operador mundial, com 341 milhões de clientes, passou de 41% do mercado brasileiro em 1998 (telefonia fixa e celular) para 66% em 2005. Só em telefonia celular no Brasil, a expectativa é de passar de 40% em 2005 para 70% em 2009.