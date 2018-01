Investidores esperam alta dos juros nos EUA só em 2005 Pesquisa feita pelo banco Barclays Capital com 148 investidores institucionais e países emissores da Europa mostra que 42% dos entrevistados apostam numa alta das taxas de juros norte-americanas apenas em 2005, mesmo após o Federal Reserve, o Bancos Central dos EUA, ter dado sinais que a política monetária poderá mudar logo. Já 29% dos investidores ouvidos apostam que a alta dos juros acontecerá no quarto trimestre deste ano. Outros 20% acreditam que a elevação dos juros acontecerá no terceiro trimestre, enquanto apenas 9% apostam que isso já aconteça no segundo trimestre. Em relação à inflação nos Estados Unidos, 53% dos pesquisados estimam que os índices de preços ao consumidor ficarão entre 1% e 2% neste ano, enquanto 41% projetam uma inflação norte-americana entre 2% e 3%. "Esses dados sugerem que os ´yields´ (retornos) dos bônus deverão subir. Os investidores representados nesta pesquisa acreditam que o Fed vai manter os juros inalterados em 1% ao ano mesmo se a inflação subir", disse o chefe do departamento de Economia e Estratégia de Mercado do Barclays, Larry Kantor.