Investidores esperam nova alta de 0,5 para taxa Selic neste mês A pesquisa semanal do Banco Central (BC) registrou uma elevação das previsões de mercado para a taxa de juros no fim do ano de 17% para 17,50% ao ano. O aumentou ocorreu uma semana depois do Comitê de Política Monetária (Copom) decidir elevar a Selic, a taxa básica de juros da economia, de 16,25% para 16,75% ao ano. As projeções para o mês de novembro também subiram, de 16,75% para 17,25% ao ano, embutindo uma expectativa de alta dos juros em 0,50 ponto porcentual. Com a previsão de juros de 17,50% para o final do ano, a projeção de mercado para a alta da taxa em dezembro ficou em 0,25 ponto porcentual. As projeções de juros para o final de 2005 ficaram estáveis em 15,50% ao ano. Projeção para o dólar A pesquisa do BC apontou ainda a manutenção da previsão para a taxa de câmbio no fim deste ano em R$ 2,95. A estimativa para o fim de 2005 também não se alterou e seguiu em R$ 3,10 pela segunda semana consecutiva. Para o fim de outubro, as projeções da pesquisa, realizada antes do fechamento do mês, ficaram estáveis em R$ 2,86. As expectativas de câmbio no final deste mês de novembro não mudaram e continuaram em R$ 2,90 pela segunda semana consecutiva.