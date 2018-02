Investidores esperam valorização de ativos de emergentes Há uma intensa expectativa entre gestores de bancos e fundos de investimentos estrangeiros em torno da possibilidade dos ativos emergentes registrarem uma acentuada valorização no início de setembro. Aqueles que acreditam nessa tese apresentam uma série de razões para sustentá-la. Nesta sexta-feira, os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, o Payroll, poderão confirmar de uma maneira mais consistente a expectativa de que os juros norte-americanos atingiram seu pico e que a desaceleração econômica não está se transformando num "pouso forçado". Além disso, os investidores nos Estados Unidos e Europa, que estão retornado de suas férias de verão, estão com fortes posições em dinheiro vivo, ansiosos para reforçar seus portfólios. Por fim, o preço do petróleo tem dado sinais de enfraquecimento. O teste para essa expectativa será iniciado, principalmente, a partir da próxima terça-feira, após o feriado do dia do Trabalho nos Estados Unidos, dia 4. "Realmente há esse zunzun de que há muito dinheiro prestes a ser injetado nos emergentes", disse um estrategista de um fundo alemão. "É difícil se antecipar se essa maior demanda pelos emergentes será mesmo engrenada, mas certamente o Payroll de amanhã (sexta) terá um papel importante, tanto para o bem como para o mal." Segundo Gene Frieda, estrategista-chefe para emergentes do Royal Bank Scotland há "uma intensa falação de uma onda de dinheiro" esperando para entrar nos mercados. "Se isso acontecer, a única conclusão possível é que será após as férias de verão no hemisfério Norte". Embora tenha uma expectativa muito cautelosa para o desempenho dos ativos emergentes nos próximos meses, Frieda acredita que poderá ocorrer um movimento de alta no curto prazo. "Desde que os dados do Payroll não sejam nem muito fracos nem muito fortes", explicou. Ele observa que após o Payroll, a agenda de divulgação de indicadores relevantes da economia norte-americana será fraca durante duas semanas. "Se o mercado acionário e os emergentes não conseguirem subir nesse ambiente, então haverá uma direção para os preços: para baixo." Frieda acredita que os ativos brasileiros podem ser um dos mais beneficiados por uma onda de valorização dos emergentes. Já os estrategistas de renda fixa do HSBC, em nota para clientes, observam que os bônus externos brasileiros, principalmente aqueles de maturidade mais longa, apresentam neste momento um potencial de valorização "muito favorável".